Gonzalez | «Dobbiamo giocare il nostro gioco e sono certo che vinceremo»

... appena 8, però fanno tutti riferimento al campionato di Serie B (per trovare altre sfide... per trovare un 2 - 0 che era stato frutto delle reti di Pabloe Fabrizio Poli, anche qui ...affinare le ultime cose, anche oggi abbiamo avuto un po' di alti e bassi, ma saremo al top ... LA CRONACA Kemas Lamipel in campo con Acquarone e Motzo in diagonale, Vigile Truocchio ...A tal proposito si è espresso Joan Gonzalez, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita: “Sappiamo bene cosa dobbiamo fare per vincere questo incontro. Tutto quello che dobbiamo fare è ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...