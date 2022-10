GF Vip, succede dopo l’uscita di Marco: “Vattene a f******”, l’accusa della concorrente genera il caos (Di domenica 2 ottobre 2022) Gf Vip, l’uscita di Marco provoca una forte discussione tra le due concorrenti: “Vattene a f***** va”. In queste ore è successo il caos nella casa del Grande Fratello Vip ma soprattutto fuori. Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il reality. L’ex concorrente aveva confidato dei suoi problemi di salute. Prima di uscire ne aveva parlato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 ottobre 2022) Gf Vip,diprovoca una forte discussione tra le due concorrenti: “a f***** va”. In queste ore è successo ilnella casa del Grande Fratello Vip ma soprattutto fuori.Bellavia ha deciso di abbandonare il reality. L’exaveva confidato dei suoi problemi di salute. Prima di uscire ne aveva parlato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

cat_confuser : Ho letto di quella roba immonda del GF 'vip' e della opportunità di emarginare uno che sta male. È quello che succe… - NotizieNews2 : 'Ma che fate? Schifo totale al GF Vip, quello che succede nel letto è da brividi - 7amicadifriends : Premetto che non seguo il programma, non so cosa succede tutti i giorni all'interno della casa e conosco si e no du… - hudsonftpayne : marco ha solo trovato il cast sbagliato, ed è questo che succede a mettere in visibilità E SOPRATTUTTO IN TV, gente… - NotizieVirgilio : ?? GF Vip, bufera social su Giovanni Ciacci: il web gli si rivolta contro Alta tensione al Grande Fratello Vip: Giov… -