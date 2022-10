Ecco la verità su Simone Inzaghi, quello che nessuno ha il coraggio di dire (Di domenica 2 ottobre 2022) L'Inter non c'è più. O perlomeno non esiste più quella post -Conte, che contava su un vantaggio rispetto a tutte le altre grandi: il lavoro dell'ex allenatore. Se fosse un palloncino, potremmo dire che l'impianto costruito da Conte nell'Inter si sia sgonfiato lentamente lo scorso anno attraverso un piccolo foro, fino allo scudetto perso, quando si è scoppiato. Inzaghi sta provando a rigonfiarlo, soffiandoci dentro con forza, ma è buco. Dovrebbe sostituire il palloncino. Il giudizio sul lavoro di Simone è stato drogato dalla base offerta da Conte. Anche la dirigenza con il rinnovo estivo è caduta nel tranello. L'Inter continua a essere una vaga copia di una brillante versione del passato, senza averne più l'artefice né i giocatori che la rendevano diversa. Ora è lontanissima dall'essere una squadra da scudetto. La Roma offre una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) L'Inter non c'è più. O perlomeno non esiste più quella post -Conte, che contava su un vantaggio rispetto a tutte le altre grandi: il lavoro dell'ex allenatore. Se fosse un palloncino, potremmoche l'impianto costruito da Conte nell'Inter si sia sgonfiato lentamente lo scorso anno attraverso un piccolo foro, fino allo scudetto perso, quando si è scoppiato.sta provando a rigonfiarlo, soffiandoci dentro con forza, ma è buco. Dovrebbe sostituire il palloncino. Il giudizio sul lavoro diè stato drogato dalla base offerta da Conte. Anche la dirigenza con il rinnovo estivo è caduta nel tranello. L'Inter continua a essere una vaga copia di una brillante versione del passato, senza averne più l'artefice né i giocatori che la rendevano diversa. Ora è lontanissima dall'essere una squadra da scudetto. La Roma offre una ...

