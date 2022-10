Calciomercato Napoli | un nuovo talento per le giovanili

NapoliFCNews : Corriere dello Sport – Rabbia di Anguissa dopo il riscatto! #Napoli #SSCNapoli #SSCN - NapoliFCNews : Fontana: “Se viene a mancare Anguissa vengono meno le dinamiche della squadra” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - NapoliFCNews : CdS – Molte squadre interessate a Petagna, Samp su tutte #Napoli #SSCNapoli #SSCN - NapoliFCNews : Agostinelli: “Spalletti ha dimostrato che Insigne e Mertens non gli servono” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - NapoliFCNews : Sacchi: “Dybala, Lautaro e Lukaku insieme? Al calcio non si gioca con le figurine!” #Napoli #SSCNapoli… -

...prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di. 'E ilvola', intanto, con gli uomini di Spalletti sempre in vetta alla classifica dopo il ...La Roma ritrova la vittoria dopo le brutte prove con Udinese e Atalanta, e si mantiene a breve distanza dale forse dall' Atalanta attesa dal confronto con la Fiorentina.Il mercato del Napoli non è mai fermo, questa volta un nuovo talento è arrivato a rinforzare la rosa del mister Frustalupi. Stiamo parlando Jorge ...(ore 12.30 su Dazn, Sky Sport e Sky Sport Calcio) In campionato la Lazio non ha nessuna intenzione ... (ore 18 su Dazn) L’Atalanta ha un solo obiettivo: restare in vetta con il Napoli senza perdere ...