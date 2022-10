Atp Tokyo 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma dell’Atp 500 di Tokyo 2022, con gli orari e l’ordine di gioco per la giornata di lunedì 3 ottobre. Comincia l’azione del tabellone principale, con quattro partite del primo turno in programma: aprono la contesa Pedro Martinez e Popyrin, poi tanto Giappone con Mochizuki, Daniel e Uhciyama. Ecco quindi il programma integrale, con gli orari italiani. COLOSSEUM Dalle ore 04:00 – Martinez vs Popyrin A seguire – Nakashima vs (WC) Mochizuki A seguire – Daniel vs Zapata Miralles Non prima delle 11:00 – (4) Tiafoe v (WC) Uchiyama SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ildell’Atp 500 di, con glie l’diper la giornata di. Comincia l’azione del tabellone principale, con quattro partite del primo turno in: aprono la contesa Pedro Martinez e Popyrin, poi tanto Giappone con Mochizuki, Daniel e Uhciyama. Ecco quindi ilintegrale, con gliitaliani. COLOSSEUM Dalle ore 04:00 – Martinez vs Popyrin A seguire – Nakashima vs (WC) Mochizuki A seguire – Daniel vs Zapata Miralles Non prima delle 11:00 – (4) Tiafoe v (WC) Uchiyama SportFace.

