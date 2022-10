Atp Astana 2022: Sinner si ritira per infortunio (Di domenica 2 ottobre 2022) Jannik Sinner non prenderà parte all’Atp 500 di Astana 2022 a causa dell’infortunio alla caviglia subita nella semifinale del torneo di Sofia. L’altoatesino, quindi, esce dal tabellone del torneo, essendo evidentemente troppo importante il trauma distorsivo subito in Bulgaria, dove Sinner ha dovuto ritirarsi nella partita giocata contro Rune. Al suo posto entrerà quindi un lucky loser, che verrà definito nelle finali delle qualificazioni attualmente ancora in corso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Janniknon prenderà parte all’Atp 500 dia causa dell’alla caviglia subita nella semifinale del torneo di Sofia. L’altoatesino, quindi, esce dal tabellone del torneo, essendo evidentemente troppo importante il trauma distorsivo subito in Bulgaria, doveha dovutorsi nella partita giocata contro Rune. Al suo posto entrerà quindi un lucky loser, che verrà definito nelle finali delle qualificazioni attualmente ancora in corso. SportFace.

