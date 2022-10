Ajax-Napoli | fischia Letexier | è la prima volta in Europa con gli azzurri

anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - sscnapoli : ?? #NapoliAjax, biglietti in vendita da Sabato. Diritto di prelazione e sconto del 20% per gli abbonati ?? - cn1926it : UFFICIALE – #AjaxNapoli, dirige l’arbitro francese #Letexier: la sestina completa - oznecniv5 : RT @sscnapoli: ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier -

... nella quarta giornata del girone, finì 1 - 1: in gol Dodò per la squadra di Walter Mazzarri (alla sua penultima partita prima dell'esonero) e Moustapha Sall per i padroni di casa Per, ...Champions League, designato l'arbitro di: sarà il francese LetexierNon si ferma il Napoli, che torna in campo al Maradona dopo le nazionali con la stessa grinta con cui aveva espugnato San Siro. Sui social tanti napoletani fanno coming out e si ...Ora il Napoli non può nascondersi, la squadra partenopea è tra le migliori in Italia. Sta ripagando il duro lavoro che Luciano Spalletti fa ...