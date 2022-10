WTA Tallinn 2022 | il derby estone lo vince Anett Kotaveit | in Finale sfida contro Barbora Krejcikova

(Di sabato 1 ottobre 2022) Signore e signori abbiamo i nomi della finaliste del torneo di. Sul veloce indoorsarannoKontaveit ea giocarsi domani il titolo, uscendo vittoriose da match di un certo prestigio in questo sabato. Kontaveit (n.4 del mondo) l’ha spuntata per 6-4 6-4la connazionale Kaia Kanepi (n.32 WTA). Unadi potenza, vinta dal più qualificata delle estoni. La 26nne, originaria proprio di, è stata abile a fare la differenza sui punti più importanti del confronto, trovando modo di aprirsi il campo e far correre la sua avversaria. Decisamente più laboriosa e faticosa la vittoria di(n.27 del ranking)la svizzera Belinda Bencic (n.14 WTA). Una ...

Anett Kontaveit sfiderà Barbora Krejcikova nella finale del250 di2022 . Dopo una stagione tutt'altro che eccelsa dal punto di vista dei risultati e del gioco, l'estone trova nel torneo di casa la fiducia necessaria per l'ultima fase della ...Belinda Bencic (14) stata estromessa in semifinale al torneo di. La rossocrociata si arresa in tre set a Barbora Krejcikova (27), vittoriosa in rimonta con il punteggio di 6 - 7 (5/7) 7 - 6 (7/2) 6 - 2. ...Krejcikova vince in rimonta la sfida maratona con Belinda Bencic. Kontaveit regola in due set la connazionale Kanepi ...Tennis | Featured, WTA | Di fronte al primo ministro dell'Estonia Kaja Kallas, in un palazzetto stracolmo di tifosi, Anett Kontaveit centra la finale nella edizione inaugurale del ...