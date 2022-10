Volley femminile, Mondiali 2022. Serbia a livello stellare: gli Stati Uniti si arrendono in poco più di un’ora (Di sabato 1 ottobre 2022) Una Serbia stellare demolisce con un secco 3-0 le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti e chiude con cinque vittorie (ma non a punteggio pieno) il girone preliminare del Mondiale. Con Boskovic in campo è un’altra Serbia, micidiale in attacco, ordinata in difesa e a muro e ancora una volta squadra da battere sulla strada per la finale. Da capire bene, però, fin dove arrivino i meriti della squadra di Daniele Santarelli e quanta responsabilità nell’andamento a senso unico del match abbia la formazione statunitense che ha tenuto un livello di gioco non all’altezza delle aspettative soprattutto nel primo e nel terzo set. La squadra serba parte subito forte e tiene a distanza di sicurezza nel primo parziale la formazione avversaria mettendo in costante difficoltà la formazione ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Unademolisce con un secco 3-0 le campionesse olimpiche in carica deglie chiude con cinque vittorie (ma non a punteggio pieno) il girone preliminare del Mondiale. Con Boskovic in campo è un’altra, micidiale in attacco, ordinata in difesa e a muro e ancora una volta squadra da battere sulla strada per la finale. Da capire bene, però, fin dove arrivino i meriti della squadra di Daniele Santarelli e quanta responsabilità nell’andamento a senso unico del match abbia la formazione statunitense che ha tenuto undi gioco non all’altezza delle aspettative soprattutto nel primo e nel terzo set. La squadra serba parte subito forte e tiene a distanza di sicurezza nel primo parziale la formazione avversaria mettendo in costante difficoltà la formazione ...

