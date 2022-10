Uomini e Donne, Lilli Pugliese commenta Luca Salatino al Gf Vip 7 e parla dell’intervento di Soraia Ceruti in trasmissione (Di sabato 1 ottobre 2022) Lilli Pugliese è nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luca Salatino, che è attualmente un concorrente del Gf Vip 7. Luca all’epoca però preferì a lei Soraia Ceruti, con cui attualmente è fidanzato e che ha rivisto nel corso di una puntata del Gf Vip non molto tempo fa. A distanza di un pò di tempo a parlare di Luca e non solo è stata proprio Lilli, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per MondoTv 24. L’ex corteggiatrice ha infatti commentato in primis i nuovi tronisti del dating show di Canale 5, ovvero Federico Nicotera, Federico Dainese, Federica Aversano e Lavinia Mauro, ma non prima di aver rivelato che il suo cuore ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022)è nota al pubblico per aver partecipato anelle vesti di corteggiatrice di, che è attualmente un concorrente del Gf Vip 7.all’epoca però preferì a lei, con cui attualmente è fidanzato e che ha rivisto nel corso di una puntata del Gf Vip non molto tempo fa. A distanza di un pò di tempo are die non solo è stata proprio, intervistata da Lorenzo Pugnaloni per MondoTv 24. L’ex corteggiatrice ha infattito in primis i nuovi tronisti del dating show di Canale 5, ovvero Federico Nicotera, Federico Dainese, Federica Aversano e Lavinia Mauro, ma non prima di aver rivelato che il suo cuore ...

