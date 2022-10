Terracina | richiedono il reddito di cittadinanza… con documenti falsi | arrestati 

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 ottobre 2022)– Il 28 settembre 2022 i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia dihanno tratto in arresto due persone straniere, una donna 25 enne e un uomo 22 enne, entrambe già note alle forze di polizia. I predetti si sono presentati presso l’ufficio postale Centrale died esibendo deicontraffatti, hanno tentato di richiedere la carta valida per l’acquisizione al diritto alla percezione deldi cittadinanza. Gli impiegati del citato ufficio postale, insospettiti, hanno immediatamente avvisato i carabinieri che ha provveduto a bloccare i prevenuti e, dopo i dovuti accertamenti, li hanno dichiarati in stato di arresto notiziando la Procura della Repubblica di Latina, che concordando con le risultanze investigative, ha disposto la loro custodia ...