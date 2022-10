Sui mezzi di informazione si parla di elezioni ogni 20 secondi (Di sabato 1 ottobre 2022) Sui canali Mediaset (Canale5, Rete 4, Italia1e TgCom24), invece, la leader di Fratelli d'Italia è incalzata da Berlusconi (831 vs 706, +18%), seguito dal segretario del PD (607). Restringendo l'... Leggi su padovanews (Di sabato 1 ottobre 2022) Sui canali Mediaset (Canale5, Rete 4, Italia1e TgCom24), invece, la leader di Fratelli d'Italia è incalzata da Berlusconi (831 vs 706, +18%), seguito dal segretario del PD (607). Restringendo l'...

borghi_claudio : Signori, sono arrivato a Pescara ed è il primo ottobre. Vi ricordo quindi che da adesso sui mezzi di trasporto le… - AlexBazzaro : Da oggi niente più mascherine obbligatorie sui mezzi di traporto. In ritardo rispetto al buonsenso e alla realtà ma… - fattoquotidiano : De Luca: dal primo ottobre in Campania mascherine obbligatorie in ospedali e rsa, ancora raccomandate sui mezzi pub… - anperillo : RT @TgrRaiVeneto: Misure anti covid: cosa cambia con le nuove indicazioni del Ministero @TgrRai #ioseguoTgr #Veneto #TgrVeneto #30settembre… - infoitinterno : Addio alle mascherine sui mezzi pubblici: dove rimane l'obbligo -