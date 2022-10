Stefano de Martino e Antonella Fiordelisi hanno avuto un flirt? Scoop e dettagli (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP 7 si sta facendo conoscere come persona, raccontando anche della sua storia e delle sue esperienze. Ma al grande pubblico, soprattutto quello che la segue sui social, è nota anche per le sue frequentazioni con personaggi molto noti e poi per le sue storie d’amore con altri volti conosciuti ( come ad esempio Francesco Chiofalo). Nelle ultime ore la vippona si sta mettendo in gioco nella casa, essendo l’unica che si è schierata dalla parte di Marco Bellavia e il pubblico la sta apprezzando moltissimo. Probabilmente però, dopo lo Scoop che è stato lanciato ieri, Signorini potrebbe chiederle conto di una presunta relazione che la vippona avrebbe avuto con Stefano de Martino. Sarà vero? A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 ottobre 2022)nella casa del Grande Fratello VIP 7 si sta facendo conoscere come persona, raccontando anche della sua storia e delle sue esperienze. Ma al grande pubblico, soprattutto quello che la segue sui social, è nota anche per le sue frequentazioni con personaggi molto noti e poi per le sue storie d’amore con altri volti conosciuti ( come ad esempio Francesco Chiofalo). Nelle ultime ore la vippona si sta mettendo in gioco nella casa, essendo l’unica che si è schierata dalla parte di Marco Bellavia e il pubblico la sta apprezzando moltissimo. Probabilmente però, dopo loche è stato lanciato ieri, Signorini potrebbe chiederle conto di una presunta relazione che la vippona avrebbeconde. Sarà vero? A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro ...

