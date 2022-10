Sampdoria | Giampaolo | “Monza in fiducia Per noi vincere una necessità”

clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo: #Caprari poteva comportarsi meglio... #Sensi #SampMonza - Luxgraph : Samp, Giampaolo: 'Gabbiadini al top, grazie pure alla nazionale. Out Winks' - sportli26181512 : Sampdoria, Giampaolo: 'Monza in fiducia, ma per noi vincere è una necessità' - sportli26181512 : Samp, Giampaolo: 'Gabbiadini al top, la nazionale gli ha dato fiducia. Out Winks': Il tecnico: 'Si è ben allenato a… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Giampaolo: vincere è diventata una necessità... #SampMonza -

Torna il campionato. Al 'Ferraris' arriva il Monza e Marcosi aspetta una prestazione di spessore da parte della. Bisogna ripartire dopo il k.o. rimediato nell'ultimo turno prima della sosta e per farlo nel migliore dei modi servirà una ...Le parole del tecnico della: "Bisogna profondere qualsiasi risorsa fisica mentale e caratteriale" Marcoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il match trae Monza. Di seguito ...Il tecnico: "Si è ben allenato anche Colley, ma penso che per il Monza siano tutti pronti. I tifosi vogliono i tre punti C'è da mettere in campo qualsiasi risorsa fisica e mentale" ...GENOVA - Vigilia di campionato in casa Sampdoria dove domani pomeriggio ... Questo il commento del tecnico dei liguri Marco Giampaolo: "La squadra ha lavorato bene, come sempre. Chi non era in ...