Sabrina Ferilli “copia” Elettra Lamborghini: abito D&G a Tu Si Que Vales, a chi sta meglio? (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabrina Ferilli anche quest’anno è tornata a vestire il ruolo di giuria popolare nella nona edizione di Tu si que Vales. E insieme alla ripartenza del talent show riprendono anche le curiosità per quanto riguarda i look indossati dai protagonisti del cast. A tal proposito proprio oggi la Ferilli ha svelato in anteprima la scelta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 1 ottobre 2022)anche quest’anno è tornata a vestire il ruolo di giuria popolare nella nona edizione di Tu si que. E insieme alla ripartenza del talent show riprendono anche le curiosità per quanto riguarda i look indossati dai protagonisti del cast. A tal proposito proprio oggi laha svelato in anteprima la scelta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MariaFr46133709 : RT @Libero_official: Sabrina Ferilli, Meloni come Mussolini: lo sfregio gratuito, ecco la foto - happygirl417 : RT @giu_o__su: Sabrina Ferilli patrimonio saffico per eccellenza ???? - deferilliisreal : RT @giu_o__su: Sabrina Ferilli patrimonio saffico per eccellenza ???? - liliana_perna : @preponsmilee Sabrina Ferilli, non penso che tuo marito condivida le tue idee! Bel guaio, io comunque non apprezzo… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: COME 'ERRAVAMO'! Dopo il risultato delle elezioni, Sabrina Ferilli ha condiviso su Instagram una foto che sta facendo il giro… -