Rosalinda Cannavò ritrova a Tale e Quale Show un ex del GF Vip e svela cosa pensa di Sophie Codegoni a Casa Chi

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 1 ottobre 2022)ha ufficialmente fatto il suo esordio nel programma2022, nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera su Rai1. Grande l’emozione per l’ex Vippona che ha aperto le danze essendo stata la prima concorrente ad esibirsi, conquistando però pubblico e giuria tanto da guadagnarsi un meritatissimo posto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.