Roma, Mancini: «Noi più forti dell’Inter e in campo lo abbiamo avvertito» (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore della Roma Gianluca Mancini esulta ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta a San Siro contro l’Inter forti – «Chi ha giocato a calcio sente questa consapevolezza. Oggi ci sentivamo più forti, dopo il gol di Dybala mi è venuto di dire così e anche i miei compagni lo sentivano, ce lo siamo ripetuti spesso all’intervallo. La Roma è stata più forte dell’Inter. Dopo il gol subìto siamo stati più aggressivi, è un limite che dobbiamo migliorare, ma non dipende dalla situazione tattica perché siamo noi calciatori che andiamo in campo e dobbiamo aggredire le squadre prima di subire il gol». POST DEA – «Dopo la sconfitta contro l’Atalanta eravamo consapevoli di aver disputato la miglior partita della stagione, purtroppo il calcio è questo. Eravamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il difensore dellaGianlucaesulta ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta a San Siro contro l’Inter– «Chi ha giocato a calcio sente questa consapevolezza. Oggi ci sentivamo più, dopo il gol di Dybala mi è venuto di dire così e anche i miei compagni lo sentivano, ce lo siamo ripetuti spesso all’intervallo. Laè stata più forte. Dopo il gol subìto siamo stati più aggressivi, è un limite che dobbiamo migliorare, ma non dipende dalla situazione tattica perché siamo noi calciatori che andiamo ine dobbiamo aggredire le squadre prima di subire il gol». POST DEA – «Dopo la sconfitta contro l’Atalanta eravamo consapevoli di aver disputato la miglior partita della stagione, purtroppo il calcio è questo. Eravamo ...

DiMarzio : #ASRoma I Le parole di Gianluca #Mancini dopo la vittoria contro l'@Inter - TommasoTurci : Ufficiale #Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini… - RCSlovenia : Mancini dopo Inter Roma ??? @OfficialASRoma @friedkingroup #asroma #rcslovenia #roma #mancini - Adoir8_ : RT @calciomercatoit: ?????#InterRoma, #Mancini: “Non per fare il fenomeno, ma ci sentivamo superiori a loro. Oggi siamo stati in grado di far… - calciomercatoit : ?????#InterRoma, #Mancini: “Non per fare il fenomeno, ma ci sentivamo superiori a loro. Oggi siamo stati in grado di… -