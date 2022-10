Rapper russo si toglie la vita per non voleva andare in guerra: “Non sono pronto ad uccidere” (Di sabato 1 ottobre 2022) News dal mondo, Rapper russo contro la guerra si suicida: il video prima di morire – Una scelta estrema quella di Ivan Petunin, giovane Rapper russo, noto come Mr Walkie, che in un video su Telegram ha motivato la sua decisione di togliersi la vita. «Se stai guardando questo video non sono più vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio. Non sono pronto a uccidere per nessun ideale», le sue parole sconvolgenti. Il giovane che da cantante ripudiava la guerra del suo paese in Ucraina ha scelto di suicidarsi per non ammazzare altre persone. Leggi anche l’articolo —> Aereo russo al confine con la Polonia, scatta subito l’allarme: cos’è ... Leggi su tvzap (Di sabato 1 ottobre 2022) News dal mondo,contro lasi suicida: il video prima di morire – Una scelta estrema quella di Ivan Petunin, giovane, noto come Mr Walkie, che in un video su Telegram ha motivato la sua decisione dirsi la. «Se stai guardando questo video nonpiù vivo, non posso prendere il peccato dell’omicidio sulla mia anima e non voglio. Nonper nessun ideale», le sue parole sconvolgenti. Il giovane che da cantante ripudiava ladel suo paese in Ucraina ha scelto di suicidarsi per non ammazzare altre persone. Leggi anche l’articolo —> Aereoal confine con la Polonia, scatta subito l’allarme: cos’è ...

