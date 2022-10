(Di sabato 1 ottobre 2022) L'Istituto finlandese per l'ambiente (Syke), che opera sotto il ministero dell'Ambiente della, ha rivelato un particolare che ha fatto preoccupare le autorità di Helsinki a proposito...

GiovaQuez : La Nato sul danneggiamento dei gasdotti Nordstream 1 e Nordstream 2: 'Profonda preoccupazione. Tutte le informazion… - JumpForrest : RT @ProgressistaIMB: C'è crescente preoccupazione tra i collaboratori di #Biden dopo che il presidente americano, oltre a salutare fantasmi… - globalistIT : - globalistIT : - patrizia183 : RT @ProgressistaIMB: C'è crescente preoccupazione tra i collaboratori di #Biden dopo che il presidente americano, oltre a salutare fantasmi… -

"Qualcheè suscitata" dal fatto che il bacino di Bornholm, zona in cui si trovano le falle, "è la più importante discarica di armi chimiche nel Mar Baltico. Tuttavia le discariche ...Nato: incidente Nord Stream appare sabotaggio sconsiderato "Il danneggiamento dei gasdotti1 e2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda: tutte ... Nordstream, preoccupazione in Finlandia: “Nella zona delle esplosioni c’è un deposito di armi chimiche” Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas del 27 settembre dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, stimata ...L’Integrated Carbon Observation System sta quantificando e mappando le emissioni del gasdotto danneggiato. Le stime oscillano fra 40mila e 80mila tonnellate di metano ...