Nord Stream | nuvola di gas metano sull' Italia? Nessun rischio per la salute

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ladiche starebbe muovendosi dal Mar Baltico verso l’- originatasi come conseguenza delle fuoriuscite di enormi quantitativi di gas dal Gasdotto North1 e 2 - non sarebbe...

Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Agenzia_Ansa : Grande nuvola di metano sopra Norvegia e Svezia. Dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2. 'Mai visto niente di simile' #ANSA - Agenzia_Ansa : Dovrebbe arrivare in giornata sull'Italia la coda della nube di metano che si è formata a seguito della fuga di gas… - bortolin_mauro : RT @LBasemi: ???? Wolfgang Grupp, proprietario di una delle più grandi aziende tessili tedesche Trigema, ha chiesto una 'rottura con l'Americ… - gioart79 : RT @fattoquotidiano: Gasdotto Nord Stream, i danni provocati dalle perdite? Gli esperti: “Il gas nell’atmosfera pari all’1% di tutto quello… -

... visti i rincari energetici che, dopo le recenti tensioni geopolitiche culminate con il sabotaggio del gasdotto, potrebbero salire ulteriormente. Se, come fatto da Ecco , il think tank ...... lo scopo della visita è quello di mostrare ai lavoratori sulle piattaforme offshore che la Norvegia prende sul serio la loro sicurezza dopo le perdite di gas nel Mar Baltico dai gasdotti...Milano, 1 ott. (askanews) - Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre è in viaggio verso la piattaforma Sleipner nel Mare del Nord: lo scopo ...Potrebbe anche non arrivare sulla nostra regione la nube di metano fuoriuscita dalle falle sul gasdotto Nord Stream nei giorni scorsi e monitorata costantemente dall'Arpa Fvg in contatto con gli altri ...