MotoGP TV8, GP Thailandia 2022: orario gara, programma, diretta e differita in chiaro 2 ottobre (Di sabato 1 ottobre 2022) Domani, domenica 2 ottobre, andrà in scena il quart’ultimo atto del Motomondiale 2022. Parliamo, ovviamente, del Gran Premio di Thailandia in corso di svolgimento a Buriram. Fortunatamente la differenza di fuso orario è meno marcata rispetto a settimana scorsa, dunque gli orari non saranno proibitivi. Anzi, chi è interessato solo alla classe regina potrà alzarsi con comodo. Invece, gli appassionati duri e puri, punteranno la sveglia all’alba. Sempre meglio, comunque, che farlo ancora in piena notte! LA diretta LIVE DI WARM-UP E gara DI MotoGP ALLE 5.40 E ALLE 10.00 In MotoGP si prospetta un finale thrilling. Francesco Bagnaia appare avere il coltello dalla parte del manico grazie a una Ducati nettamente superiore alla concorrenza, ma è ancora Fabio ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Domani, domenica 2, andrà in scena il quart’ultimo atto del Motomondiale. Parliamo, ovviamente, del Gran Premio diin corso di svolgimento a Buriram. Fortunatamente la differenza di fusoè meno marcata rispetto a settimana scorsa, dunque gli orari non saranno proibitivi. Anzi, chi è interessato solo alla classe regina potrà alzarsi con comodo. Invece, gli appassionati duri e puri, punteranno la sveglia all’alba. Sempre meglio, comunque, che farlo ancora in piena notte! LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 5.40 E ALLE 10.00 Insi prospetta un finale thrilling. Francesco Bagnaia appare avere il coltello dalla parte del manico grazie a una Ducati nettamente superiore alla concorrenza, ma è ancora Fabio ...

EItonMcCartney : RT @Nicola89144151: Motomondiale e F1: gli appuntamenti di domani su Sky Sport 05:00 - 06:00 Warm-Up Motomondiale 07:00 Moto 3: Gara (TV8… - Pierre8244309 : RT @Nicola89144151: Motomondiale e F1: gli appuntamenti di domani su Sky Sport 05:00 - 06:00 Warm-Up Motomondiale 07:00 Moto 3: Gara (TV8… - Nicola89144151 : Motomondiale e F1: gli appuntamenti di domani su Sky Sport 05:00 - 06:00 Warm-Up Motomondiale 07:00 Moto 3: Gara (… - zazoomblog : MotoGP su TV8 GP Thailandia 2022: orari programma in chiaro diretta e differita gara 2 ottobre - #MotoGP… - gponedotcom : Niente sosta per il Motomondiale, che nel weekend torna in azione sul tracciato di Buriram: ecco tutti gli orari de… -