Iran, una donna arrestata perché faceva colazione al bar senza velo (Di sabato 1 ottobre 2022) Le forze di sicurezza Iraniane hanno arrestato una donna dopo che una foto di lei che mangiava senza velo in compagnia di un’altra donna in un locale di Teheran è stata diffusa online. Lo ha riferito la figlia alla Cnn. La foto con le due donne che fanno colazione in un bar che, come la maggior parte dei caffè in Iran, è tradizionalmente frequentato da uomini, ha cominciato a circolare da mercoledì. E una delle due donne, Donya Rad, è stata arrestata poco dopo la pubblicazione della foto. La Cnn ha parlato con la sorella, che ha detto che le agenzie di sicurezza hanno contattato Donya e l’hanno convocata per spiegare le sue azioni. «Dopo alcune ore senza notizie, Donya mi ha detto in una breve telefonata di essere stata trasferita nel ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Le forze di sicurezzaiane hanno arrestato unadopo che una foto di lei che mangiavain compagnia di un’altrain un locale di Teheran è stata diffusa online. Lo ha riferito la figlia alla Cnn. La foto con le due donne che fannoin un bar che, come la maggior parte dei caffè in, è tradizionalmente frequentato da uomini, ha cominciato a circolare da mercoledì. E una delle due donne, Donya Rad, è statapoco dopo la pubblicazione della foto. La Cnn ha parlato con la sorella, che ha detto che le agenzie di sicurezza hanno contattato Donya e l’hanno convocata per spiegare le sue azioni. «Dopo alcune orenotizie, Donya mi ha detto in una breve telefonata di essere stata trasferita nel ...

