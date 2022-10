Inter, Dimarco pronto ad essere titolare dopo le buone prove in azzurro (Di sabato 1 ottobre 2022) dopo le buone prestazioni con la maglia dell’Italia, Federico Dimarco è pronto a prendersi il ruolo di titolare all’Inter Insieme a Barella e Bastoni, Dimarco è destinato ad essere uno dei pilastri del futuro dell’Inter e della Nazionale. Quel bambino che a tre anni già andava in Curva Nord con la famiglia a tifare, sotto la Curva Sud ha segnato poi anni dopo il suo primo centro in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno azzurro è pronto a prendere il possesso della fascia sinistra dell’Inter questa sera contro la Roma dopo le buone prestazioni con la Nazionale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022)leprestazioni con la maglia dell’Italia, Federicoa prendersi il ruolo diall’Insieme a Barella e Bastoni,è destinato aduno dei pilastri del futuro dell’e della Nazionale. Quel bambino che a tre anni già andava in Curva Nord con la famiglia a tifare, sotto la Curva Sud ha segnato poi anniil suo primo centro in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esternoa prendere il possesso della fascia sinistra dell’questa sera contro la Romaleprestazioni con la Nazionale. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI ...

