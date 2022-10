Highlights e gol Arsenal-Tottenham 3-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Il VIDEO con Highlights e gol di Arsenal-Tottenham 3-1, match della nona giornata della Premier League 2022/2023. All’Emirates Stadium prosegue la marcia dei Gunners di Arteta in testa alla classifica, al termine di un incontro che ha visto i padroni di casa superare gli Spurs di Antonio Conte grazie alle reti di Gabriel Jesus e Xhaka nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione Kane su rigore aveva pareggiato il gol di Partey. Di seguito il VIDEO con le immagini salienti della partita. GLI Highlights SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilcone gol di3-1, match della nona giornata della. All’Emirates Stadium prosegue la marcia dei Gunners di Arteta in testa alla classifica, al termine di un incontro che ha visto i padroni di casa superare gli Spurs di Antonio Conte grazie alle reti di Gabriel Jesus e Xhaka nel secondo tempo, dopo che nella prima frazione Kane su rigore aveva pareggiato il gol di Partey. Di seguito ilcon le immagini salienti della partita. GLISportFace.

