F1 oggi, GP Singapore 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 1 ottobre 2022) oggi, sabato 1° ottobre, giornata di prove libere 3 e di qualifiche del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Marina Bay una giornata importante che servirà per definire la griglia di partenza per il GP di domani. Un time-attack che potrebbe risultare decisivo dal momento che superare a Singapore è complicato e di conseguenza minimizzare gli errori quest'oggi potrebbe avere dei vantaggi chiari nella gestione della corsa domenicale. La Ferrari dovrà farsi trovar pronta ed essere in grado di adattarsi ai mutamenti meteorologici del day-2. Il disegno della pista asiatica potrebbe favorire la F1-75, ma ciò sarà influenzato dalla capacità di sfruttare le gomme su un layout su cui la trazione è fondamentale. Un aspetto, quest'ultimo, che ha sorriso in stagione ...

