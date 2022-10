F1, cosa è successo a Max Verstappen e perché ha abortito due giri in qualifica: pole regalata a Leclerc (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche la Red Bull sbaglia. È questo forse il vero verdetto del sabato di Marina Bay, al termine di una qualifica davvero stranissima e ricca di colpi di scena. L’ultimo coup de théâtre ha visto protagonista proprio Max Verstappen, leader del Mondiale di Formula Uno, che ha perso la chance di conquistare la pole position per un doppio errore strategico della scuderia di Milton Keynes. Il 25enne olandese stava volando negli ultimi minuti del Q3 su pista ibrida (alcune curve umide ed il resto del tracciato asciutto) con gomme slick, rifilando distacchi importanti al pole-man Charles Leclerc nei primi due settori del circuito e dimostrando di possedere un ritmo superiore alla concorrenza in quella fase. A poche curve dal termine del penultimo giro lanciato (in linea per battere il tempo della ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche la Red Bull sbaglia. È questo forse il vero verdetto del sabato di Marina Bay, al termine di unadavvero stranissima e ricca di colpi di scena. L’ultimo coup de théâtre ha visto protagonista proprio Max, leader del Mondiale di Formula Uno, che ha perso la chance di conquistare laposition per un doppio errore strategico della scuderia di Milton Keynes. Il 25enne olandese stava volando negli ultimi minuti del Q3 su pista ibrida (alcune curve umide ed il resto del tracciato asciutto) con gomme slick, rifilando distacchi importanti al-man Charlesnei primi due settori del circuito e dimostrando di possedere un ritmo superiore alla concorrenza in quella fase. A poche curve dal termine del penultimo giro lanciato (in linea per battere il tempo della ...

