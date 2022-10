Congresso Pd: a cosa serve, come si svolgerà, candidati segretario (Di sabato 1 ottobre 2022) Congresso Pd: dopo la netta sconfitta alle Politiche 2022 il segretario Enrico Letta a dato il via all’iter che culminerà con la sua sostituzione. Chi sono i candidati a diventare la nuova guida del Partito Democratico? Una panoramica sulla tribolata situazione all’interno dei Dem. Sondaggi Tp: per un italiano su due governo Meloni non completerà la legislatura Congresso Pd: tra riflessione, rifondazione o scioglimento Congresso Pd: dopo la sconfitta, più netta di quanto non riferiscano i numeri, alle ultime Politiche il segretario Enrico Letta ha dato il via all’iter che culminerà con la sua sostituzione. La nuova guida del Partito Democratico dovrà condurre una profonda riflessione sull’identità Dem, dettare una linea innovativa, se non proprio progettare ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 1 ottobre 2022)Pd: dopo la netta sconfitta alle Politiche 2022 ilEnrico Letta a dato il via all’iter che culminerà con la sua sostituzione. Chi sono ia diventare la nuova guida del Partito Democratico? Una panoramica sulla tribolata situazione all’interno dei Dem. Sondaggi Tp: per un italiano su due governo Meloni non completerà la legislaturaPd: tra riflessione, rifondazione o scioglimentoPd: dopo la sconfitta, più netta di quanto non riferiscano i numeri, alle ultime Politiche ilEnrico Letta ha dato il via all’iter che culminerà con la sua sostituzione. La nuova guida del Partito Democratico dovrà condurre una profonda riflessione sull’identità Dem, dettare una linea innovativa, se non proprio progettare ...

nicolanderthal : @davidallegranti @YouTube Ecco se c'è una cosa che non mi dispiace è la trombatura di Enrico Rossi, antiputiniano c… - SergioBrasini : (...) Pensare che o governi o non esisti è stato un abbaglio. (...) Giustissima la richiesta di non infliggere al P… - PaoloRecepit1 : Congresso pd: rifondarsi, rinnovarsi, diventare cosa nuova.Maquillage per tutti.Tornerà nelle periferie a ricucire… - Mila48769101 : @erretti42 @paolosullariva Anch'io sono inferocita. PD senza vergogna, umiltà, voglio proprio vedere che cosa tirer… - elyciaoo : RT @chinafiles: Oggi si festeggiano 73 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese e Pechino si prepara al XX Congresso: cosa si… -