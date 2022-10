Como, si era messa in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo (Di sabato 1 ottobre 2022) commenta Nel 2011, una paziente di Como era stata messa in lista d'attesa per un intervento di routine all'ospedale Sant'Anna, ma la chiamata per fissare l'operazione è arrivata ora, dopo 11 anni. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 ottobre 2022) commenta Nel, una paziente diera stataind'per undi routine all'ospedale Sant'Anna, ma la chiamata per fissare l'operazione è arrivata ora,11. Lo ...

