Caos mercati, la manovra di Truss butta giù i Tory: cosa rischia Londa (Di sabato 1 ottobre 2022) Il “piano per la crescita” del governo britannico guidato da Liz Truss ha scatenato il Caos sui mercati e ha portato a un crollo del partito conservatore nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di YouGov, il partito laburista all'opposizione ha un distacco senza precedenti di 33 punti. Il 54% degli interpellati voterebbe Labour e solo il 21% opterebbe per i Tory. Un altro sondaggio Ipsos rivela che il 51% degli inglesi ritiene che il prossimo premier sarà il leader laburista Keir Starmer. Dopo giorni di sterlina in calo, titoli di Stato sotto pressione e tassi d'interesse in aumento, l'86% degli interpellati afferma che il Governo abbia ormai perso il controllo dell'economia. Nonostante il crollo di popolarità e le critiche degli economisti, la premier Liz Truss intende mantenere la rotta e insiste ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il “piano per la crescita” del governo britannico guidato da Lizha scatenato ilsuie ha portato a un crollo del partito conservatore nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione di YouGov, il partito laburista all'opposizione ha un distacco senza precedenti di 33 punti. Il 54% degli interpellati voterebbe Labour e solo il 21% opterebbe per i. Un altro sondaggio Ipsos rivela che il 51% degli inglesi ritiene che il prossimo premier sarà il leader laburista Keir Starmer. Dopo giorni di sterlina in calo, titoli di Stato sotto pressione e tassi d'interesse in aumento, l'86% degli interpellati afferma che il Governo abbia ormai perso il controllo dell'economia. Nonostante il crollo di popolarità e le critiche degli economisti, la premier Lizintende mantenere la rotta e insiste ...

