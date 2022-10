ASCOLTI SETTEMBRE 2022 | RAI1 BATTE ANCORA CANALE 5 | LA7 RINGRAZIA LE ELEZIONI

(Di sabato 1 ottobre 2022) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane.si conferma la rete più vista nelle 24 ore e in prima serata, superando5. Tra i maggiori successi si segnala Reazione a Catena che ogni giorno stacca di quasi 10 punti il quiz concorrente Caduta Libera. La7 beneficia delleed è la cadetta con la migliore crescita rispetto all’anno scorso. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 18,37%, in aumento dell’1,92% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 4,77% medio, in calo dello 0,21% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - gscapini66 : RT @MetalHe69092042: Trascrizione del discorso di Putin di ieri ?? - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 30 settembre 2022. Testa a testa tra Tale e Quale Show (338 mln – 21.1%) e Viola come il Mare (… - bakeoffitalia : Ascolti tv venerdì 30 settembre 2022: testa a testa Tale e Quale 21.1%, Viola come il mare 20.4% - SergioneGentile : RT @MetalHe69092042: Trascrizione del discorso di Putin di ieri ?? -

Ecco gliTv della giornata di ieri: tutti i dati Auditel della prima serata e dell'Access Prime Time. Nella serata di venerdì 302022 su Rai1 la nuova edizione di Tale e Quale Show , in onda ...Una serata ricca di emozioni quella conclusasi da poco su Rai1, il programma campione d'del ... Durante la puntata di venerdì 302022 i due concorrenti Anna Roberta e suo fratello ...Grande successo per la fiction di Canale 5, Viola come il mare. ha richiamato davanti al piccolo schermo 3.403.000 persone. Ha battuto - nel numero di spettatori - un programma collaudato come Tale e ...I maltrattamenti dell’uomo, italiano, nei confronti della 35enne marocchina duravano da tempo, ma lei per paura non aveva denunciato. Dopo il pestaggio, che le ha causato un trauma cranico, ha chiamat ...