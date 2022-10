A Palermo il 13 ottobre la dodicesima edizione di No Smog Mobility (Di sabato 1 ottobre 2022) Palermo (ITALPRESS) – Torna a Palermo No Smog Mobility, la rassegna sulla mobilità sostenibile, pubblica e privata, nata da un’idea dei direttori Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttori dell’agenzia Italpress e del mensile Sicilia Motori). La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, radunerà giovedì 13 ottobre esperti e rappresentanti del mondo auto e non solo per parlare di come la mobilità stia rapidamente cambiando verso la sempre maggior diffusione di tecnologie più attente all’impatto ambientale. Si comincia alle nove al Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo dove i professori Rosario Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile che vede l’Ateneo palermitano ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Torna aNo, la rassegna sulla mobilità sostenibile, pubblica e privata, nata da un’idea dei direttori Gaspare Borsellino e Dario Pennica (rispettivamente direttori dell’agenzia Italpress e del mensile Sicilia Motori). La manifestazione, giunta alla, radunerà giovedì 13esperti e rappresentanti del mondo auto e non solo per parlare di come la mobilità stia rapidamente cambiando verso la sempre maggior diffusione di tecnologie più attente all’impatto ambientale. Si comincia alle nove al Dipartimento di Ingegneria dell’Università didove i professori Rosario Miceli e Marco Migliore presenteranno il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile che vede l’Ateneo palermitano ...

