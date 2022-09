Ventura: "Napoli-Torino da non perdere, godibile e ricca di spunti. Partita difficile per gli azzurri'' (Di venerdì 30 settembre 2022) Ventura: "Napoli-Torino, azzurri chiamati a confermare l'ottima partenza" Giampiero Ventura, allenatore, ex sia del Torino che del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, per rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Dal punto di vista degli amanti del calcio e della tattica Napoli-Torino sarà da non perdere, godibile e ricca di spunti. Per gli azzurri la Partita è difficile ma sarebbe anche importante vincerla. -afferma Ventura - Il Toro aggredisce alto e si esalta contro le grandi, il Napoli è chiamato a confermare l'ottima partenza. Complimenti, ancora, alla ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022): "chiamati a confermare l'ottima partenza" Giampiero, allenatore, ex sia delche del, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, per rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Dal punto di vista degli amanti del calcio e della tatticasarà da nondi. Per glilama sarebbe anche importante vincerla. -afferma- Il Toro aggredisce alto e si esalta contro le grandi, ilè chiamato a confermare l'ottima partenza. Complimenti, ancora, alla ...

ilmionapoli : Ventura: “Il Napoli piace perché ha messo in piedi una grandissima operazione” - sscalcionapoli1 : Ventura: “Napoli-Torino, azzurri chiamati a confermare l’ottima partenza” - cn1926it : #Ventura: “#NapoliTorino sarà da non perdere. #Spalletti? Merita i complimenti” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Ventura: 'Napoli-Torino, azzurri chiamati a confermare l'ottima partenza' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Ventura: 'Napoli-Torino, azzurri chiamati a confermare l'ottima partenza' -