Ultime Notizie – Pd, Letta delinea congresso: dal nome al simbolo, tutto in discussione (Di venerdì 30 settembre 2022) Un congresso in 4 fasi. Aperto a tutti. Non solo agli iscritti Pd. Ma a tutti coloro che si iscriveranno per partecipare al percorso congressuale, modello Agorà democratiche. Sarà un congresso ‘costituente’ in cui tutto verrà messo in discussione. nome del partito compreso. E che si chiuderà con primarie a due: soltanto due candidati, quelli che avranno ottenuto più consensi nel confronto sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Enrico Letta ‘anticipa’ i contenuti della Direzione di giovedì 6 ottobre in una lunga lettera inviata agli iscritti Pd. Mentre fioccano candidature e lettere-appello per lo scioglimento del Pd, il segretario fissa alcuni punti fermi. ABBIAMO PERSO, MA SIAMO VIVI – “Carissime e carissimi, sono passati pochi giorni dal voto che ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Unin 4 fasi. Aperto a tutti. Non solo agli iscritti Pd. Ma a tutti coloro che si iscriveranno per partecipare al percorso congressuale, modello Agorà democratiche. Sarà un‘costituente’ in cuiverrà messo indel partito compreso. E che si chiuderà con primarie a due: soltanto due candidati, quelli che avranno ottenuto più consensi nel confronto sulle candidature emerse tra i partecipanti al percorso costituente. Enrico‘anticipa’ i contenuti della Direzione di giovedì 6 ottobre in una lunga lettera inviata agli iscritti Pd. Mentre fioccano candidature e lettere-appello per lo scioglimento del Pd, il segretario fissa alcuni punti fermi. ABBIAMO PERSO, MA SIAMO VIVI – “Carissime e carissimi, sono passati pochi giorni dal voto che ha ...

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - gr_caterina : Sta mattina Toto si era svegliato felice, poi ha preso il telefono per leggere le ultime notizie. FINE #SingaporeGP #lewishamilton - PaoloBMb70 : RT @LBasemi: ?ULTIME NOTIZIE? - ??????'La pace in Ucraina può essere raggiunta in pochi giorni se gli europei lo volessero sinceramente.' -… -