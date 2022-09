Ucraina, Ue “Kiev ha il diritto di liberare i territori occupati” (Di venerdì 30 settembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”. Lo affermano in una nota congiunta i membri del Consiglio Europeo.“Indebolendo deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia sta mettendo a rischio la sicurezza globale – prosegue la nota -. Non riconosciamo e non riconosceremo mai i referendum illegali che la Russia ha progettato come pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Respingiamo fermamente e condanniamo inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”. Lo affermano in una nota congiunta i membri del Consiglio Europeo.“Indebolendo deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'all'indipendenza, alla sovranità e all'integritàale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalinternazionale, la Russia sta mettendo a rischio la sicurezza globale – prosegue la nota -. Non riconosciamo e non riconosceremo mai i referendum illegali che la Russia ha progettato come pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità ...

Open_gol : Le telefonate raccolte dal New york times delle truppe di Mosca ormai scoraggiate dopo essersi impantanate alle por… - MediasetTgcom24 : Putin: 'Kiev cessi il fuoco iniziato nel 2014, siamo pronti ai negoziati' #Zelensky #putin #russia #ucraina… - sole24ore : ?? Ucraina. Putin, Kiev ora cessi il fuoco, siamo pronti ai negoziati. Regioni annesse nostre per sempre ? Tutti gl… - TV2000it : RT @TV2000it: #Tg2000 Guerra in #Ucraina, missili russi su un convoglio umanitario a #Zaporizhzhia: 25 morti Le vittime sono tutte civili… - LiberoReporter : Ucraina, esercito Kiev verso Lyman: svolta nel Donetsk, lo scenario -