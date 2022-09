Rosy Bindi va dritta al punto | ' Sciogliamo il Pd e creiamo una nuova alleanza progressista'

HuffPostItalia : Rosy Bindi: 'Il Congresso è accanimento terapeutico, il Pd deve sciogliersi' - PiazzapulitaLA7 : ++ Io credo il PD dovrebbe avere una sorta di coraggio di scioglimento ++ Rosy Bindi, ex Presidente e fondatrice de… - LaStampa : Rosy Bindi: “Il congresso è accanimento terapeutico, i dem vadano verso lo scioglimento” - EmilioBerettaF1 : Rosy Bindi: 'Il Pd si sciolga, accanimento terapeutico' SI DOVEVANO SCIOGLIERE CASAPOUND, FORZA NUOVA, FdI...andrà… - giusepp28943151 : @PiazzapulitaLA7 @stefanomassini L'analisi di febbraio Putin da incorniciare, questa del PD per ragione opposta. Fa… -

Un invito ad aprire "un nuovo cantiere", spiega una delle promotrici, la ex presidente del Pd, che ricostruisca la sinistra. Per trasformare in opportunità, dite voi, una sconfitta comune ...ha chiesto al Pd di riconoscere la crisi irreversibile che sta attraversando, dopo la sconfitta nelle elezioni politiche del 25 settembre, e di iniziare una profonda fase riformatrice. ...Come l’editoriale di Stefano Feltri, anche la fondatrice ed ex presidente del Pd Rosy Bindi in un’intervista a La stampa raccomanda lo scioglimento dei dem: «Ci risparmi la resa dei conti interna, per ...L'ex presidente vuole evitare la resa dei conti interna: "La ritualità del congresso è ormai accanimento terapeutico". E tira bordate a Enrico Letta ...