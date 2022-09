Reazione a Catena | le Tre e un Quarto rivincono grazie ad un ' calcolo'

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non poteva che chiudere con un gran colpo di scena questo mese di settembre di. Marco Liorni, dopo aver accolto gli spettatori, è subito partito con il presentare le due squadre rivali. Letizia, Carolina ed Elisa sono tornate a difendere il titolo e per farlo si sono dovute misurare con i materani Francesco, Mattia e Gabriella, chiamati ‘Tre Cucù'. Questo trio di giovanissimi ha portato con sé anche un piccolo portafortuna chiamato ‘Cucù', in quanto simbolo di Matera. Nel corso delle varie manche, la squadra sfidante ha messo in difficoltà le ragazze varesotte le quali si sono ritrovate a dover giocare per prime a L'Intesa Vincente, stupendo un'altra volta il conduttore! Il finale, invece, è culminato in maniera spettacolare.puntata 30 settembre 2022, Marco Liorni sulle Tre e un ...

Geriad64 : Dopo 19 vittorie per #letreeunquarto di @rai1 #reazioneacatena condotto da #marcoliorni ecco un bellissimo articol… - Giobegood : Biden ha fatto saltare il gasdotto che forniva la Germania, dando il colpo di grazia all’economia tedesca e reazion… - Larabrusi : RT @albertocol9: @Larabrusi @FabrizioVerdi Vedo già i temi dei suoi bimbi: “sempre di corsa, lavarsi e mangiare prima dell’inizio di reazio… - sheneedsnjall : messaggio di amica delle 20:23 'amo ci iscriviamo a reazione a catena?' - CorriereCitta : Reazione a Catena 2022, chi ha vinto oggi: , montepremi e parola vincente di venerdì 30 settembre -

Ladi Usa e Gran Bretagna al discorso di Vladimir Putin non si è fatta attendere. Al ...sta inoltre prendendo misure analoghe contro 14 società internazionali per il supporto alladi ...L'unica forza politica in questa situazione era +Europa, ma il meccanismo non è scattato e laè ricaduta su tutti i partiti. I nomi "ripescati" vanno comunque considerati provvisori,...Reazione a Catena 2022. Ultimo giorno del mese di settembre, ma la certezza per i telespettatori appassionati: anche oggi, di venerdì, per concludere in bellezze la settimana, ci sarà l’appuntamento f ...Le novità riguarderanno il ritorno in punta stabile de L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna che tornerà in onda regolarmente al posto di Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni.