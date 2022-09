Ranieri: «Mourinho? Galvanizzatore unico. All’Inter tutto cambiò con la cessione di Thiago Motta» (Di venerdì 30 settembre 2022) Claudio Ranieri, doppio ex della partita Inter-Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani Claudio Ranieri, doppio ex della partita Inter–Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani. Le sue dichiarazioni: Mourinho – «Ora è un grande amico. Fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le iniziali CR. Ora è più riflessivo, consapevole. Si può cambiare. E’ giusto per il progetto dei Friedkin. Lui gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari, tuttavia sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Ma Mourinho è un Galvanizzatore unico». INTER – «Partimmo bene, ma le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Claudio, doppio ex della partita Inter-Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani Claudio, doppio ex della partita Inter–Roma, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani. Le sue dichiarazioni:– «Ora è un grande amico. Fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le iniziali CR. Ora è più riflessivo, consapevole. Si può cambiare. E’ giusto per il progetto dei Friedkin. Lui gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari, tuttavia sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Maè un». INTER – «Partimmo bene, ma le ...

