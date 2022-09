Patto tra Bonucci e Allegri | il retroscena

(Di venerdì 30 settembre 2022) La Juventus è chiamata a invertire la rotta a partire dal prossimo impegno di campionato contro il Bologna: i bianconeri devono assolutamente riscattare le sconfitte e le brutte prestazioni offerte nelle ultime uscite di Serie A e Champions League, per scongiurare una stagione fallimentare dal punto di vista sportivo ed economico. La sosta nazionali potrebbe aver giovato all’ambiente juventino, dato che Massimilianoha ritrovato in questi giorni alla Continassa giocatori più motivati e pronti. Nelle scorse settimane aveva fatto rumore la panchina del capitano Leonardonel match poi perso contro il Monza: molti si erano stupiti del mancato impiego del leader carismatico della squadra in un momento così complesso, alimentando le voci di un possibile strappo tra giocatore e allenatore. Alcuni avevano addirittura ipotizzato un ...

