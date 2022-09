Ottima la qualità dei Vini del FVG

(Di venerdì 30 settembre 2022) Contrariamente alle stime di inizio agosto, che prospettavano un calo di produzione compreso tra il 10 e il 15 % rispetto alla media, la vendemmia 2022 in Friuli Venezia Giulia si sta rivelando migliore delle attese e sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno. Lo afferma il responsabile del settore viticolo di Coldiretti Fvg Marco Malison che condivide le analisi già anticipate da Assoenologi, Unione Italianae Ismea secondo le quali la produzione in regione si aggirerà attorno ai 2 milioni di ettolitri e il livello qualitativo si collocherà tra il buono e l’ottimo. «Tuttavia – precisa Malison – una cosa sono le medie regionali, altra cosa sono i dati puntuali delle singole aziende. È stata una stagione caratterizzata da una siccità da record e con temperature superiori allo storico già dalla primavera. In queste condizioni il ...

MargaretCal1 : @SADIComic @ombrysan Sarà di ottima qualità, ne sono certa. Fino a qualche giorno fa, l'abbiamo servita su lastre di sale rosa dell'Himalaya - intimatelove2 : Abbiamo appena testato questo prodotto. Ottima qualità dei materiali, piacevole sensazione al tatto, resistente all… - vapormar : e voglio far notare che queste deluxe costano solo 10 euro, sono cartonate, hanno una carta di qualità e hanno una… - SusiTolin : @lillo_letterio Mi sa che in troppi hanno sottovalutato il cervello e la temperanza di Meloni. Ha ottime qualità, m… - carloni_ilaria : RT @GrandeFratello: L'HIV riguarda tutti, la prevenzione resta fondamentale. Nel corso degli ultimi anni nuove terapie hanno permesso alle… -

L'Unione Sarda.it

L'impatto non è stato quello atteso, specie dopo l'stagione disputata nell'anno in prestito ... abbinato ad aggressività in marcatura, rapidità e buonatecnica in fase di impostazione . ...Quando ci si allena, si sa, il sudore diventa fastidioso, ed ecco perché gli articoli Under Armour vantano tessuti traspiranti di, in grado di farvi sentire più freschi, asciutti e ... Agricoltura, Olio: in Sardegna la stagione si annuncia di ottima qualità