NFL 2022/2023, paura per Tagovailoa: seconda commozione cerebrale in pochi giorni e trasportato in ospedale (Di venerdì 30 settembre 2022) Tua Tagovailoa, quarterback titolare dei Miami Dolphins, è uscito nel secondo quarto del match contro i Cincinnati Bengals durante la quarta giornata della NFL 2022/2023. Un tackle alle gambe da parte di un difensore della linea avversaria ha causato una caduta in cui l’ex scelta numero cinque al draft ha colpito in maniera piuttosto forte la testa contro il terreno di gioco. Sin dal primo replay si son notate le dita di entrambe le mani dell’atleta irrigidirsi improvvisamente. Barella e immediato trasporto in ospedale per Tagovailoa. Fortunatamente i Dolphins hanno poi dato notizia che il QB era cosciente, muoveva tutti gli arti e che aveva ricevuto l’ok dei medici per viaggiare in aereo con la squadra. Ciò che preoccupa, è che si tratta della seconda commozione ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Tua, quarterback titolare dei Miami Dolphins, è uscito nel secondo quarto del match contro i Cincinnati Bengals durante la quarta giornata della NFL. Un tackle alle gambe da parte di un difensore della linea avversaria ha causato una caduta in cui l’ex scelta numero cinque al draft ha colpito in maniera piuttosto forte la testa contro il terreno di gioco. Sin dal primo replay si son notate le dita di entrambe le mani dell’atleta irrigidirsi improvvisamente. Barella e immediato trasporto inper. Fortunatamente i Dolphins hanno poi dato notizia che il QB era cosciente, muoveva tutti gli arti e che aveva ricevuto l’ok dei medici per viaggiare in aereo con la squadra. Ciò che preoccupa, è che si tratta della...

sportface2016 : #NFL | Paura per #Tagovailoa: seconda commozione cerebrale in pochi giorni e trasportato in ospedale - Gazzetta_it : Riecco Cincinnati: Burrow splende e piega Miami. Che paura per Tagovailoa #Nfl - gioganci : RT @huddlemag: Qualche informazione utile per chi andrà a Londra ad assistere alle partite NFL che si disputeranno nello stadio del Tottenh… - huddlemag : Qualche informazione utile per chi andrà a Londra ad assistere alle partite NFL che si disputeranno nello stadio de… - zazoomblog : NFL 2022-2023 week 4: Dolphins perdono Tagovailoa e la prima partita vincono i Bengals - #2022-2023 #Dolphins… -