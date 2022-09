Morgan difende Asia Argento sul caso Bourdain | L' ho amata e ha tutta la mia complicità

lacittanews : Inaspettatamente Morgan ha espresso le sue parole in difesa dell’ex compagna Asia Argento dopo le ultime news sul c… - infoitcultura : Anthony Bourdain e Asia Argento, Morgan difende l’ex moglie dopo il caso del libro biografia - infoitcultura : Asia Argento e gli ultimi messaggi con Anthony Bourdain, Morgan difende l'ex moglie: «Avrà sempre il mio rispe - ZerounoTv : Morgan difende Giorgia Meloni: “Quella del fascismo è una pu**anata pazzesca” - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Asia Argento e gli ultimi messaggi con Anthony Bourdain, Morgan difende l'ex moglie: «Avrà sempre il mio rispetto» https://… -

In replica alle insinuazioni contenute nel libro biografia l'Argento pubblica uno scatto di se stessa con indosso una maglietta con il messaggio 'Stop Busting My ...Sulla vicenda è intervenuto, ex compagno di Asia Argento, con cui ha avuto una figlia, Anna Lou . "Oggi 29 settembre (seduto in quel caffè io non pensavo a te) mi chiedono di commentare la ...In replica alle insinuazioni contenute nel libro biografia l'Argento pubblica uno scatto di se stessa con indosso una maglietta con il messaggio "Stop Busting My Balls" ...Una nuova biografia non autorizzata racconta gli ultimi giorni di vita di Anthony Bourdain, con dettagli intimi e dolorosi, il suo desiderio di continuare la relazione con Asia… Leggi ...