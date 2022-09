salvione : Meret, quando si nasce numero 1 - sportli26181512 : #Meret, quando si nasce numero 1: . - FJack02 : @MatteoSorrenti @sscnapoli Bravi. Continuate pure a bersagliare una delle migliori ali destre del campionato. Se… - NapoliFCNews : Meret, rinnovo agli sgoccioli: ecco fino a quando resterà a Napoli #Napoli #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei - tuttonapoli : Iezzo ricorda: “Felice per Meret, presi gli insulti quando dissi che aveva più qualità di Navas” -

Corriere dello Sport

E comunque, almeno sino ail destino non è entrato rovinosamente in tackle,ha fatto come sapeva: non si arriva a Napoli , a ventuno anni, alla " modica " cifra di ventiquattro milioni ...Daè arrivato Spalletti " anche se in realtà questo processo era iniziato con Ancelotti, e ... Questo non significa che il Napoli gioca con i difensori schiacciati a pochi metri da, ma che ... Meret, quando si nasce numero 1 La SSC Napoli è pronta a rinnovare il contratto del suo portiere. Sarebbe arrivata la tanto attesa fumata bianca.Mentre giochicchiava sui campi della «Donatello», e già l’universo gli riconosceva il ruolo del «predestinato», Alex Meret non poteva sospettare che gran parte di ciò che gli stavano insegnando sarebb ...