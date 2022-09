Marco Grimaldi: “Serve un’opposizione vastissima dentro e fuori dal Parlamento e una legge per il clima” (Di venerdì 30 settembre 2022) “Immagina di essere su una bici in montagna. Per me, durante la campagna, è stato così: sentivo il calore attorno, la spinta di chi mi diceva di non mollare nel momento più duro”. E’ con questa metafora che Marco Grimaldi, neodeputato entusiasta del 6,5% dall’alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana, ottenuto a Torino raddoppiando i consensi. Alleanza Verdi Sinistra in Città Metropolitana ha superato le percentuali di consensi ottenute a livello nazionale e raddoppiato quelle sul territorio ottenute nelle precedenti tornate elettorali. Se alle scorse regionali del 2018 LUV aveva ottenuto 28.910 voti nel Torinese, di cui 13.633 nel capoluogo, il 25 settembre l’alleanza ha preso 53.840 voti di cui 24.374 a Torino. Dunque, rispetto alle scorse politiche il centrosinistra perde 115mila voti, la sinistra rosso-verde ne guadagna 25mila. Si aspettavi ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 settembre 2022) “Immagina di essere su una bici in montagna. Per me, durante la campagna, è stato così: sentivo il calore attorno, la spinta di chi mi diceva di non mollare nel momento più duro”. E’ con questa metafora che, neodeputato entusiasta del 6,5% dall’alleanza Europa Verde e Sinistra Italiana, ottenuto a Torino raddoppiando i consensi. Alleanza Verdi Sinistra in Città Metropolitana ha superato le percentuali di consensi ottenute a livello nazionale e raddoppiato quelle sul territorio ottenute nelle precedenti tornate elettorali. Se alle scorse regionali del 2018 LUV aveva ottenuto 28.910 voti nel Torinese, di cui 13.633 nel capoluogo, il 25 settembre l’alleanza ha preso 53.840 voti di cui 24.374 a Torino. Dunque, rispetto alle scorse politiche il centrosinistra perde 115mila voti, la sinistra rosso-verde ne guadagna 25mila. Si aspettavi ...

