LIVE – F1, GP Singapore 2022: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 30 settembre 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2022 a Marina Bay. Ecco la seconda delle due ore a disposizione oggi in questo primo giorno nel ritorno dell’appuntamento asiatico dopo la pausa di due anni per Covid-19. Le FP2, utili a piloti e team per provare passo gara e passo qualifica, avranno una durata di due anni come di consueto e prenderanno il via (occhio all’orario) alle ore 15 di venerdì 30 settembre, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo? Lo scopriremo insieme per mezzo della nostra DIRETTA scritta. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Classifica top-5 (dalle ore 15) Sainz Hamilton Russell Alonso Verstappen PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5 15.26 – Primo giro ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladelle2 del GP dia Marina Bay. Ecco la seconda delle due ore a disposizione oggi in questo primo giorno nel ritorno dell’appuntamento asiatico dopo la pausa di due anni per Covid-19. Le FP2, utili a piloti e team per provare passo gara e passo qualifica, avranno una durata di due anni come di consueto e prenderanno il via (occhio all’orario) alle ore 15 di venerdì 30 settembre, chi riuscirà a far registrare il miglior tempo? Lo scopriremo insieme per mezzo della nostrascritta. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Classifica top-5 (dalle ore 15) Sainz Hamilton Russell Alonso Verstappen PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O PREMERE F5 15.26 – Primo giro ...

SkySportF1 : ? Problemi per Stroll in pista ?? Bandiera rossa nelle #FP1 (?? -15’) LIVE ? - SkySportF1 : ?? 17° ROUND DEL MONDIALE A SINGAPORE: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Marina Bay: weekend da viv… - MrCaruccio : Gran Premio di Singapore, LIVE Libere 2 - Antico_Egitto : F1 GP Singapore LIVE: iniziate le Libere 2, Wolff-Horner scintille - La Gazzetta dello Sport - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della #FP2: Ferrari in cerca di feeling, divampa la polemica sul possibile sforamento del B… -