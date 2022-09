La Costituzione tra tempi e tempismo: la lunga attesa per la riforma e le emergenze che incalzano (Di venerdì 30 settembre 2022) La Costituzione é “vecchia”? Quanto scandalo per una verità anagrafica che é nei fatti. Di certo, “vecchi” sono i suoi tempi. Lenti. Inadeguati. Si può discutere se la “Costituzione più bella”, sulla quale la futura premier e i ministri giureranno, sia o no erosa dalla vecchiezza e fino a qual punto. Di sicuro, per l’anagrafe é entrata nella terza età. Tanto che ha subìto più interventi di ortopedia giuridico-istituzionale; i quali, alla soglia dei 75 anni, le consentono di attendere ancora un po’, ma non molto, prima di sottoporsi a più incisive modifiche, specie nella forma di governo. Ma di ciò, una volta che si é insediato il nuovo Parlamento e si é formato il nuovo gabinetto, ci sarà chi se ne occuperà. A partire dall’auspicata e annunciata Bicamerale. Costituzione, attesa lunga ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 settembre 2022) Laé “vecchia”? Quanto scandalo per una verità anagrafica che é nei fatti. Di certo, “vecchi” sono i suoi. Lenti. Inadeguati. Si può discutere se la “più bella”, sulla quale la futura premier e i ministri giureranno, sia o no erosa dalla vecchiezza e fino a qual punto. Di sicuro, per l’anagrafe é entrata nella terza età. Tanto che ha subìto più interventi di ortopedia giuridico-istituzionale; i quali, alla soglia dei 75 anni, le consentono di attendere ancora un po’, ma non molto, prima di sottoporsi a più incisive modifiche, specie nella forma di governo. Ma di ciò, una volta che si é insediato il nuovo Parlamento e si é formato il nuovo gabinetto, ci sarà chi se ne occuperà. A partire dall’auspicata e annunciata Bicamerale....

