La classifica del clima: impensabile sorpresa, la città dove si vive meglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Qual è la migliore città italiana dove vivere, sotto il profilo del clima? Secondo una speciale classifica realizzata dagli esperti de iLMeteo.it per il Corriere della Sera ai primi due posti si sono piazzate le città liguri di Imperia e Savona. Solo cinque i capoluoghi di provincia che hanno ottenuto almeno 700 punti dell'indice di vivibilità climatica riferito al 2021. Quali sono state le sorprese in positivo e in negativo? "Di positivo L'Aquila che, come tutte le città sopra i 500-600 metri, ha un clima più gradevole durante l'estate e, a causa del riscaldamento globale, registra temperature meno rigide in l'inverno rispetto al secolo scorso", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Napoli, invece, al 93° posto, ha avuto ...

