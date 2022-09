Inter-Roma | Inzaghi in conferenza stampa | “Dobbiamo fare di più e meglio ”

OfficialASRoma : ?? Al lavoro verso l'Inter DAJE ROMA! ???? #ASRoma - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Tutto esaurito a San Siro per la partita contro la Roma - apetrazzuolo : INTER - Tutto esaurito a San Siro per la partita contro la Roma -

Più difficile il compito dell'Atalanta in casa contro la Fiorentina così come per l'impegnata a San Siro contro la: per entrambe il segno preminente dovrebbe essere l'uno, mentre ci ...L'ha già perso tre gare in campionato " Lazio, derby e Udinese " oltre alla sconfitta col Bayern in Champions e domani al Meazza arriva laper quella che sarà "una partita molto ...L’argentino era reduce da un infortunio che non gli ha permesso di essere in campo nell’ultima uscita della Roma, ma riuscirà ad essere a disposizione di José Mourinho per il big match di San Siro. Lo ...L'Inter ospita in casa la Roma per il big match dell'ottava giornata, con alcuni dubbi di formazione ancora da sciogliere per entrambe le squadre ...