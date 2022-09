Inter | che strana partita Dybala è un rimpianto e Mou sembra un jolly

Inter : Ti vogliamo ricordare così, felice mentre indossi i colori che ami. Ciao Bruno ???? - sportface2016 : #Inter, fonti garantiscono che #Zhang estinguerà debito da 291 milioni con #Oaktree - OfficialASRoma : ?? TOTTI 10+ ?? ?? Oggi parte una serie di 13 video che vede come protagonisti i gol dello storico capitano gialloros… - EnricoAntonio68 : RT @gianlucarossitv: 29.9.2022 Invece che al fantomatico Bin Salman tirato in ballo ad minchiam fin dal 2020 credo da sempre al mondo USA (… - barone122665 : @0scemochilegge0 @Inter_Women Che le è successo? -

Corriere dello Sport

In chiaveinvece l'aut aut in porta: 'Handanovic e Onana, uno è di troppo. E ancora: 'Al ... Infine il 'Mundo Deportivo'dedica la sua apertura al 'Rinnovo Dembele': il Barcellona vuole ...E anche adessonon c'è più lo sento vicino. Se mi commuovo non dipende certo dall'età". Claudio, i 70 li hai già fatti. Possiamo stare tranquilli. Inter, Moratti: "Squadra che va in difficoltà negli scontri diretti" In qualche caso (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) ci sarà ancora a disposizione qualche giorno per effettuare la dichiarazione del direttore dei lavori. Molto dipenderà dal fatto che ...Fabio Cordella, imprenditore legato al mondo del calcio, è intervenuto a Calciomercato.it su TV Play: l’annuncio su Leao Leao via a gennaio, come Skriniar. E’ una vera e propria bomba quella lanciata ...