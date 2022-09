sportli26181512 : Il #Marsiglia stende l'#Angers: notte in vetta per Tudor e Veretout: La squadra dell'ex tecnico del Verona vince 3-… -

Corriere dello Sport

ANGERS (FRANCIA) - Dopo il pari casalingo contro il Rennes e la sosta per le nazionali iltorna in campo e ritrova la vittoria sul campo dell'Angers, battuto 3 - 0 nell'anticipo della 9ª giornata di campionato. Un successo firmato da Clauss, Suarez e Gerson ( ex di Roma e ANGERS (FRANCIA) - Dopo il pari casalingo contro il Rennes e la sosta per le nazionali il Marsiglia torna in campo e ritrova la vittoria sul campo dell'Angers, battuto 3-0 nell'anticipo della 9ª ...Nell'ottava giornata di Ligue 1, il Psg si impone 1-0 in casa del Lione: decide il gol al 5' di Messi, che riceve da Neymar e insacca di sinistro. La formazione di Galtier si prende così la vetta dell ...