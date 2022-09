IL JOLLY MATTEO BRUSCAGIN PER LA DIFESA NEROVERDE

Leggi su udine20

Il Pordenone Calcio comunica l'ingaggio del difensore. Il calciatore, classe '89, ha firmato un contratto annuale, con scadenza giugno 2023., originario di Milano, può ricoprire tutti i ruoli della retroguardia: negli anni si è messo in evidenza, principalmente in Serie B (225 presenze, a cui se ne aggiungono 91 di C), sia sulle corsie laterali che da centrale. Nell'ultimo triennioha vestito la maglia – e indossato in più occasioni la fascia di capitano – del L.R. Vicenza, mentre in precedenza è stato un punto di riferimento del Venezia e del Latina. Nel marzo 2019si è laureato all'Università di Milano-Bicocca in Marketing, Comunicazione aziendale e mercati globali.